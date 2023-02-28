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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Власти Казахстана заявили, что не видят угроз и рисков со стороны РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан не видит каких-либо угроз и рисков со стороны России, заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.

"Казахстан не позволит использовать свою территорию для того, чтобы были осуществлены какие-либо вторжения или наложены санкции (или был осуществлен обход санкций - ИФ). Но, тем не менее, мы на данный момент не видим, не ощущаем каких-либо рисков или угроз со стороны РФ", - сказал Тлеуберди на брифинге по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Астану.

Глава МИД ответил таким образом на вопрос, есть ли риски со стороны России для стран Центральной Азии.

Он напомнил, что Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или же находятся в этом регионе.

"Мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур. Что же касается двустороннего сотрудничества, у нас имеется солидная правовая база", - отметил министр.

Глава МИД добавил, что Казахстан и РФ завершили делимитацию границ.

"Казахстан продолжает выполнять свою многовекторную политику и тем самым мы пытаемся сохранить систему сдержек и противовесов с тем, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество и взаимоотношения со всеми странами мира", - резюмировал Тлеуберди.

Казахстан
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