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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Суд удовлетворил иск о взыскании с Exxon Neftegas налогового долга по проекту Сахалин-1

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Южно-Сахалинский городской суд во вторник завершил рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ к Exxon Neftegas Limited (ENL - бывший оператор проекта "Сахалин-1") о задолженности по налогам и пени, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда Сахалинской области.

В РоссииГенпрокуратура решила взыскать с Exxon Neftegas 15,5 млрд рублей долгов по налогамГенпрокуратура решила взыскать с Exxon Neftegas 15,5 млрд рублей долгов по налогамЧитать подробнее

"Решение вынесли. Требования (Генпрокуратуры - ИФ) удовлетворены в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, соответствующий иск Генпрокуратура подала 26 сентября, изначально его подробности не приводились. Также в конце сентября управление ФССП по Сахалинской области по решению Южно-Сахалинского городского суда наложило арест на активы Exxon Neftegas Limited. Список активов и другие подробности не уточняются.

В конце января участвовавшие в судебном процессе представители правительства Сахалинской области пояснили "Интерфаксу", что изначально Генпрокуратура заявила иск к ENL на чуть более 15 млрд рублей, но по состоянию на конец января с учетом набежавшей пени эта сумма увеличилась до 15 млрд 479 млн 95 тыс. 200,8 рубля.

В апреле 2022 года Exxon Neftegas Ltd, являясь оператором проекта, объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на "Сахалине-1" (в сентябре сообщалось о приостановке добычи нефти и газа на проекте), а позже заявила о намерении передать свои права неназванной третьей стороне. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 14 октября в Южно-Сахалинске была зарегистрирована компания, которой присвоили статус нового оператора СРП-проекта, - ООО "Сахалин-1".

"Сахалинморнефтегаз-Шельф" получил 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП) и статус единоличного исполнительного органа. Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Иностранные участники СРП должны были в течение месяца подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так сделали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

Сахалин-1 Exxon Neftegas Генпрокуратура РФ
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