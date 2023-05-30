ONGC отметила возвращение добычи на "Сахалине-1" почти до уровней апреля 2022 года

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти на СРП-проекте "Сахалин-1" достигла уровня 190-200 тысяч баррелей в сутки, сообщается в презентации одного из участников соглашения о разделе продукции - индийской ONGC.

"Сахалин-1. Мы возвращаем себе свои права и переходим от нуля к плато (в добыче - ИФ)", - сообщил представитель ONGC на встрече с аналитиками.

В апреле 2022 года прежний оператор проекта "Сахалин-1" - Exxon Neftegas Ltd - объявил форс-мажор и начал сокращать добычу. В мае добыча упала до 10 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 220 тысячами б/с ранее, к октябрю и вовсе была остановлена.

В октябре 2022 года был опубликован указ о замене оператора "Сахалина-1" с Exxon Neftegas Ltd. на российское ООО "Сахалин-1". Единоличным исполнительным органом нового оператора является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

"Сахалинморнефтегаз-Шельфу" в новом ООО полагается 11,5% (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Иностранные участники СРП должны были в течение месяца подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так сделали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном уходе из России, ее невостребованная доля подлежит оценке и последующей продаже российскому юридическому лицу.

В феврале главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что добыча и отгрузка нефти в рамках проекта "Сахалин-1" возобновлена.

В связи со сменой оператора в апреле 2023 года ONGC получила свою долю ликвидационного фонда проекта и сейчас пытается передать ее обществу с ограниченной ответственностью "Сахалин-1". В связи с наложенными на российские банки санкциями компания ведет переговоры с новым оператором проекта о возможных альтернативных путях передачи активов. На данный момент баланс ONGC учитывает 143,24 млрд рупий (около $1,4 млрд) "отложенных инвестиций" в "Сахалин-1".