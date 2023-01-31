Генпрокуратура решила взыскать с Exxon Neftegas 15,5 млрд рублей долгов по налогам

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России в рамках иска, который рассматривает Южно-Сахалинском городском суде, попросила взыскать с Exxon Neftegas Limited (ENL - бывший оператор проекта "Сахалин-1") почти 15,5 млрд рублей задолженности по налогам и пени.

На заседании 31 января представитель прокуратуры ходатайствовал об уточнении суммы иска.

"У меня есть информация ФНС, по состоянию на 30 января совокупная задолженность (ENL - ИФ) изменилась в связи с уточненными требованиями о задолженности. Прошу принять данные уточнения вместе с документами по уведомлению сторон", - сказал он.

Представители правительства Сахалинской области, участвовавшие в судебном процессе, объяснили "Интерфаксу", что изначально Генпрокуратура заявила иск к ENL в сумме чуть более 15 млрд рублей. Теперь, с учетом набежавшей пени, эта сумма увеличилась до 15 479 095 200,8 рубля.

Почти все участники процесса (представителей ENL в суде не было - ИФ) поддержали ходатайство, кроме представителя УФНС по Сахалинской области, который сказал, что требования по пене за четвертый квартал 2022 года к компании не выставлялись, так как "сейчас происходит переходный период, введены новые положения о едином налоговом счете и едином налоговом платеже, на данный момент у нас приостановлено выставление требований".

На уточняющий вопрос сотрудника прокуратуры о пене за третий квартал представитель УФНС сообщил, что последний раз пеня в сумме 452 млн рублей была насчитана компании 2 октября 2022 года. "А за третий квартал (выставляли ли налоговики пеню - ИФ) не выясняла. Должны были выставить", - сказал представитель УФНС.

Представитель прокуратуры заявил судье, что пояснения по пеням суду будут предоставлены. Судья, в свою очередь, попросил представителей прокуратуры "написать пояснение (по сумме - ИФ) по досудебному порядку" и расписать итоговую сумму исковых требований.

Следующее заседание суда назначено на 28 февраля в 14:30 по местному времени.

Генпрокуратура подала иск к ENL 26 сентября, его подробности не приводились. Третьими лицами по делу заявлены министерство финансов Сахалинской области, региональное правительство и управление ФНС. В суде также участвуют представители управления федерального казначейства Минфина по Сахалинской области. Предварительные заседания суда трижды переносились из-за неявки ответчика, но с учетом мнения сторон и надлежащего уведомления ENL суд приступил к рассмотрению иска по существу с 24 ноября.

В конце сентября управление ФССП по Сахалинской области по решению Южно-Сахалинского городского суда наложило арест на активы Exxon Neftegas Limited. Список активов и другие подробности не уточняются.

В апреле 2022 года Exxon Neftegas Ltd объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на "Сахалине-1" (в сентябре сообщалось о приостановке добычи нефти и газа на проекте), а позже сообщила о намерении передать свои права неназванной третьей стороне. В соответствии с указом президента Владимира Путина 14 октября в Южно-Сахалинске была зарегистрирована компания, которой присвоили статус нового оператора СРП-проекта - ООО "Сахалин-1".

"Сахалинморнефтегаз-Шельф" получил 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП) и статус единоличного исполнительного органа. Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Иностранные участники СРП должны были в течение месяца подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так сделали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.