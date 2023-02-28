Пять пассажиров было на борту совершившего жесткую посадку в Заполярье вертолета Ми-8

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На борту вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в 3 км от села Ловозеро (Мурманская область), находились пять пассажиров и трое членов экипажа, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора АО "Вологодское авиапредприятие" Александр Воробьев.

"На борту находились пять пассажиров и три члена экипажа, их вывезли в Ловозеро, пострадавших нет. До пункта назначения не долетели три километра", - сказал Воробьев.

Других данных о маршруте, который выполнял Ми-8, в компании не сообщают.

Ранее прокурор Ловозерского района Андрей Кадеров сообщил "Интерфаксу", что вертолет Ми-8, который совершил жесткую посадку, обслуживает "Вологодское авиапредприятие".

Ранее во вторник "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах, что вертолет, на борту которого находились восемь человек, разбился в районе площадки Ловозеро. Как минимум четыре человека получили травмы.

По данным губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пострадавшие уже получают помощь.