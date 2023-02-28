В экстренных службах назвали снежный вихрь возможной причиной крушения Ми-8 под Мурманском

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Жесткая посадка вертолета Ми-8 под Мурманском могла стать следствием сложных метеоусловий, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, перед крушением машина попала в снежный вихрь. Пилотам не удалось удержать вертолет в воздухе, и он рухнул на землю", - сказали в экстренных службах.

По предварительным данным, тяжелое ранение получил пилот, еще три человека отделались ушибами.

По данным пресс-службы МЧС России, вертолет, на борту которого находятся девять человек, совершил жесткую посадку под Мурманском. Борт следовал рейсом "село Краснощелье - село Ловозеро".

По информации ведомства, спасатели МЧС доставляют пассажиров на снегоходах в село Ловозеро.