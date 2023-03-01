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Росреестр закрыл доступ к персональным данным собственникам недвижимости

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Росреестр с марта перестанет публиковать данные о собственниках в выписках Единого государственного реестра недвижимости, получить эти данные можно будет только с согласия собственника, сообщили в пресс-службе московского управления ведомства.

Это связано cо вступлением в силу закона о персональных данных, который был принят в 2022 году.

"Закрываются не все сведения, а только персональные данные, так как новый закон направлен на пресечение противоправных манипуляций с жильем. Давайте не будем забывать, что сведения о собственниках из Росреестра часто использовались "черными риелторами", а информация из ЕГРН применялась для подделки документов. Кроме того, новый порядок поможет лишить недобросовестных участников рынка возможности перепродавать информацию из ЕГРН и создавать сайты-двойники в нарушение закона", - уточнил руководитель управления Игорь Майданов.

С 1 марта нельзя получить ФИО собственника и дату рождения без заявления владельца недвижимости о возможности передавать эту информацию третьим лицам. Правообладатель может разрешить раскрывать эту информацию в отношении как одного, так и нескольких объектов недвижимого имущества. В таком случае соответствующая запись вноситься в срок, не превышающий трех дней с момента поступления заявления в Росреестр.

Возможность получения полной выписки сохранится у супругов, кадастровых инженеров, выполняющих работы в отношении земельного участка, правоохранительных органов и представителей судебной системы.

Запрет также не распространяется на подтверждение нотариусом персональных сведений собственника в интересах обратившегося заявителя для защиты его прав и интересов. При обращении к нотариусу нужно подать письменное заявление о предоставлении сведений из ЕГРН. В нем должно быть обосновано право на получение такой информации.

"Доказательством может служить: наличие договора, стороной которого являются заявитель и правообладатель, причинение ущерба личности или имуществу обратившегося, наличие оснований для предъявления вещного иска к собственнику и другое. Только после установления законных оснований нотариус вправе запросить персональные данные в Росреестре", - объяснил нотариус города Москвы Антон Фролкин.

Все запросы персональных сведений правообладателей будут отражены и сохранены в реестре Нотариальной палаты.

В 2022 году в управление Росреестра по Москве поступило 513 тысячи заявлений от нотариусов на предоставление сведений из ЕГРН. Это на 1,5% больше, чем в 2021 году. Также от нотариусов в 2022 году поступило порядка 200 тысяч заявлений на кадастровый учет и регистрацию права.

Росреестр Игорь Майданов Антон Фролкин Москва
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