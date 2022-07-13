В Росреестре заверили, что закон о защите персональных данных не повредит рынку жилья

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Закон о защите персональных данных владельцев недвижимости не будет препятствием для рынка жилья, заявил в среду глава Росреестра Олег Скуфинский.

"Сейчас в желтой прессе появляются различные не соответствующие действительности материалы, что данные нельзя будет получить. Это абсолютно не так. Речь идет о персональных данных частных собственников-физлиц объектов недвижимости. Общую информацию об объектах как получали, так и можно будет получать", - заверил Скуфинский.

Он уточнил, что сведения о персональных данных можно будет получать только с согласия собственника.

"Такая норма соответствует международной практике (...) Никаких препятствий с точки зрения оборота на рынке недвижимости не будет", - заявил глава ведомства.

Скуфинский добавил, что "по юрлицам ничего не меняется".

Он также уточнил, что "решения и нормы при работе с банковским сообществом обсуждались, проблем не будет".

Одобренные Госдумой в трех чтениях изменения в закон о персональных данных запрещают отображать в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) имя владельца. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2023 года.