Нотариусов и арбитражных управляющих с 2025 года обяжут оплачивать сведения из ЕГРН

Плата за такие сведения будет повышена

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство подтвердило свои планы исключить с 2025 года нотариусов и арбитражных управляющих из льготного перечня лиц, которые вправе бесплатно получать сведения из Единого госреестра недвижимости, свидетельствует пояснительная записка к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Такие планы правительство высказывало в сентябре 2023 года.

"В рамках принятых правительством Российской Федерации решений проектируется: исключение с 2025 года из льготных категорий по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, арбитражных управляющих и нотариусов", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас нотариусы и арбитражные управляющие наряду с правоохранительными органами, а также судами при выполнении своих профессиональных обязанностей запрашивают данные из ЕГРН бесплатно. Это предусмотрено статьей 63 закона "О государственной регистрации недвижимости".

Также в пояснительной записке говорится о намерении правительства увеличить с 2025 года размер платы за предоставление сведений из ЕГРН.

Сейчас размер оплаты зависит от вида выписки из этого реестра. Для граждан бумажный документ об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах обойдется в 460 рублей, электронная - 290 рублей, для организаций - 1270 и 820 рублей соответственно.