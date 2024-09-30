Поиск

Нотариусов и арбитражных управляющих с 2025 года обяжут оплачивать сведения из ЕГРН

Плата за такие сведения будет повышена

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство подтвердило свои планы исключить с 2025 года нотариусов и арбитражных управляющих из льготного перечня лиц, которые вправе бесплатно получать сведения из Единого госреестра недвижимости, свидетельствует пояснительная записка к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Такие планы правительство высказывало в сентябре 2023 года.

"В рамках принятых правительством Российской Федерации решений проектируется: исключение с 2025 года из льготных категорий по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, арбитражных управляющих и нотариусов", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас нотариусы и арбитражные управляющие наряду с правоохранительными органами, а также судами при выполнении своих профессиональных обязанностей запрашивают данные из ЕГРН бесплатно. Это предусмотрено статьей 63 закона "О государственной регистрации недвижимости".

Также в пояснительной записке говорится о намерении правительства увеличить с 2025 года размер платы за предоставление сведений из ЕГРН.

Сейчас размер оплаты зависит от вида выписки из этого реестра. Для граждан бумажный документ об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах обойдется в 460 рублей, электронная - 290 рублей, для организаций - 1270 и 820 рублей соответственно.

ЕГРН правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Рольф" вывели из-под управления Росимущества после сообщения о смене собственника

Денисов досрочно покинул пост предправления "Московской биржи"

Денисов досрочно покинул пост предправления "Московской биржи"

Путин включил в состав Совбеза РФ Мантурова, Дюмина и Скворцову

Путин включил в состав Совбеза РФ Мантурова, Дюмина и Скворцову

Российская станция "Северный полюс-42" начала работу в Северном Ледовитом океане

В Думу внесен законопроект о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

В Думу внесен законопроект о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

Режим ЧС введен в Ростовской области из-за ландшафтных пожаров

Режим ЧС введен в Ростовской области из-за ландшафтных пожаров

Первое чтение проекта бюджета РФ запланировано на 24 октября

И.о. зампремьера Башкирии Марзаев стал фигурантом дела о взятке в 37 млн рублей

Покушение на Захара Прилепина

Суд приговорил к пожизненному сроку фигуранта дела о покушении на Прилепина

Суд приговорил к пожизненному сроку фигуранта дела о покушении на Прилепина

Почти 1,5 тысячи фишинговых сайтов заблокированы в РФ за прошлую неделю

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });