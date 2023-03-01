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Законопроект о создании особой экономической зоны на Курилах прошел II чтение

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во II чтении законопроект о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах.

Правительство внесло эти поправки на прошлой неделе в законопроект № 1148254-7 2021 года, который в рамках первого чтения упрощал работу свободной таможенной зоны в рамках ОЭЗ, в том числе, в Магаданской области.

Как объяснял ранее депутатам директор департамента таможенной политики Минфина Никита Золкин, для участника ОЭЗ на Курильских островах будут действовать таможенные упрощения, которые действуют в территориальной ОЭЗ в Магадане.

"На Курилах создается особая экономическая зона, вводится новое понятие участника. То есть это не резидент в привычном понимании, то есть то, что он должен получать какие-то разрешительные документы. Тут, по сути, он реализует право на освобождение от налога на прибыль, дополнительно получает льготы по таможенному оформлению товаров и применению процедуры свободной таможенной зоны", - говорил Золкин.

В принятом во втором чтении законопроекте речь идет о создании ОЭЗ и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. Предполагается, что особая экономическая зона на территории Курильских островов будет функционировать до 31 декабря 2046 года.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

Курильские острова ОЭЗ Минфин Госдума Никита Золкин Магадан
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