Токио не принял предложение РФ о создании на Курилах особой экономической зоны

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Япония не может принять российское предложение о создании на южных островах Курильской гряды особой экономической зоны (ОЭЗ). Как сообщили японские СМИ, эту позицию подтвердил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он мотивировал отказ Токио тем, что эта схема предполагает применение на островах российских законов. Что касается совместных экономических проектов на островах, то они, по мнению японской стороны, должны осуществляться без ущемления правовой позиции Японии.

По данным СМИ, стороны также коснулись вопросов подписания мирного договора и договорились продолжить переговоры. "Мы договорились продолжить переговоры, используя различные возможности для широкого развития японо-российских отношений", - сказал Мотеги журналистам после встречи.

Мотэги и Лавров также обменялись мнениями по ежегодным безвизовым поездкам на острова из Японии, которые были приостановлены два года назад в связи с пандемией.

Встреча состоялась "на полях" проходящей сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.