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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Самозанятым россиянам Дума разрешила собирать грибы и дикоросы

Самозанятым россиянам Дума разрешила собирать грибы и дикоросы
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о праве самозанятых становиться участниками рынка обращения органической продукции.

Сейчас для физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, включение в реестр производителей органической продукции невозможно при том, что самозанятые граждане являются основными производителями меда и продукции пчеловодства, а также сборщиками дикоросов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект был внесен в Госдуму, чтобы устранить имеющие правовые пробелы и дать самозанятым, желающим пройти сертификацию органического производства, доступ к включению в реестр производителей органической продукции.

"Закон нужный. Самозанятые смогут теперь заниматься производством органической продукции, это и бортничество, грибы, ягоды и так далее", - говорил, представляя инициативу, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Госдума Владимир Кашин
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