Греф заявил, что никто не заметит уход иностранных банков с российского рынка

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Иностранные банки проиграли конкуренцию российским игрокам, их доля незначительна, поэтому их уход с рынка никто не заметит, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Я боюсь, что это будет тот случай, когда отряд не заметит потери бойца. Настолько незначимый у нас сектор иностранных банков в России", - сообщил Греф журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Это один из немногих секторов, где просто у иностранных банков нет шансов в силу их нетехнологичности. Не потому, что регулятор был против и не пускал их на российский рынок, просто они проиграли эту конкуренцию", - заявил глава Сбербанка.

Иностранные банки ранее заявляли о планах пересмотреть присутствие на российском рынке. Выход зарубежных игроков из банковского сектора РФ осложнился с принятием в октябре 2022 года указа президента РФ. Этот нормативный акт закрепил список кредитных организаций, выйти из капитала которых "недружественные" нерезиденты могут только по спецразрешению.