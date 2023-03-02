Ведомствам поручено проработать перенаправление экспорта в АТР по Севморпути

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Ведомствам поручено до 10 марта представить в правительство доклад о перенаправлении транспортировки экспортируемых в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) грузов на Северный морской путь в 2023-2024 годах.

Такое поручение содержится в протоколе Госкомиссии по Арктике от 10 февраля, прошедшей под руководством вице-премьера Юрия Трутнева. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с текстом протокола, подготовленного по итогам заседания Госкомиссии.

Минвостокразвития совместно с ГК "Росатом", Минтрансом, Минфином и властями Архангельской и Мурманской областей поручено проработать вопрос, учитывая транспортировку грузов из морских портов Мурманска и Архангельска и необходимые меры господдержки для обеспечения грузопотока, рассказал источник.

Кроме того, Минвостокразвития и "Росатому" совместно с крупнейшими грузоотправителями поручено до 31 марта представить предложения по дополнительным мерам, обеспечивающим достижение установленных целевых показателей грузопотока по Северному морскому пути в 2024 году, в том числе в части каботажных, экспортно-импортных и транзитных перевозок.

Минфин совместно с Минвостокразвития, "Росатомом" и ВЭБ.РФ в срок до 1 марта должен разработать и представить на утверждение в правительство финансово-экономическую модель развития Северного морского пути, предусмотрев планы крупнейших грузоотправителей и строительство ледоколов, необходимых для достижения целевых показателей грузооборота по маршруту.

Ранее Трутнев, курирующий Арктику, отмечал: "Реализация плана Севморпути - очень большая работа и очень емкая по деньгам. Периодически в разных узлах возникают вопросы финансирования, сроков. Мы договорились, что Минфин, Минвосток, Росатом и ВЭБ.ДВ разработают единую финансово-экономическую модель по Севморпути. Я не исключаю, что нам придётся найти новые решения в части финансирования этих работ, чтобы нигде не возникало дефицита финансовых средств. Может быть, это кредиты, займы - надо смотреть", - говорил он. По его словам, финансовая модель Севморпути будет касаться всех проектов: и тех, что реализует государство, и частных.

Источник агентства уточнил, что Минпромторг и "Росатом" с участием "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) и "Трасмашхолдинга" (ТМХ) до 14 марта должны представить предложения по созданию отечественных высокомощных двигателей для судов арктического класса. В этот же срок Минпромторгу, Минвостокразвития, Минэкономразвития и Минфину поручено проработать создание специализированного фонда для целей выкупа судов арктического класса для работы в акватории Северного морского пути.

По словам источника, на Госкомиссии также обсуждался вопрос готовности инфраструктуры Обь-Иртышского и Енисейского речных бассейнов по обеспечению экспортных перевозок угля, пиломатериалов, зерновой продукции. Профильным ведомствам, РЖД, Росатому и губернатору Омской области Александру Буркову поручено до 1 июля представить в правительство предложения по объему перевозок этих грузов через СМП.

Также, Росатом, Минтранс, Минвостокразвития и РЖД должны проработать вопрос создания в поселке Усть-Кара (Ненецкий автономный округ) грузового порта по обслуживанию Северного морского пути со строительством железнодорожной линии Воркута - Усть-Кара. Доклад по этому вопросу должен быть представлен в правительство до 10 марта.