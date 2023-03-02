ФАС уточнит правила оформления рекламы российского вина на радио и ТВ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба уточнит нормы уведомлений о вреде алкоголя при рекламе в теле- и радиопрограммах вина отечественного производства. Ведомство сообщило, что подготовило соответствующие поправки к закону "О рекламе".

Сейчас рекламировать вино, произведенное в России из российского винограда, можно только с предупреждением о вреде его чрезмерного потребления.

"При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 10% рекламной площади. Поскольку аудиовизуальный контент не позволяет в полной мере рассчитать такую площадь, ФАС России предлагает установить минимальный временной промежуток демонстрации предупреждения в теле- и радиопрограммах", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в радиопрограммах предупреждению о вреде здоровью должно будет отводиться не менее 3 секунд, в телепрограммах - не менее 5 секунд и 10% площади кадра. "Если же такая реклама будет распространяться другими способами, то предупреждению по-прежнему должно будет отводиться не менее 10% рекламного пространства", - отметили в ФАС.