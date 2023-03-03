Рыбопромышленники призвали к осторожности с ограничением экспорта малопереработанной рыбы

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Эксперты рыбной отрасли призывают власти к осторожности при принятии решения об ограничении экспорта рыбной продукции низкой степени переработки, особенно минтая, который является основным промысловым ресурсом.

В феврале вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу подготовить и представить предложения о целесообразности введения дополнительных ограничений на экспорт рыбной продукции низкой степени переработки. В частности, обсуждался перечень видов рыбной продукции, при производстве которой может быть предоставлен вычет по уплате сборов за пользование объектами водных биоресурсов. Как выяснилось, в перечень вошли рыба и продукция из нее, которые в основном отправляются на экспорт. В связи с этим и возникло поручение проработать вопрос о дополнительных ограничениях экспорта низкомаржинальной продукции.

Как заявил "Интерфаксу" президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, для решения вопроса об ограничении экспорта важно понять, о каких видах рыбы идет речь.

"Например, основу российского экспорта - более 40% в натуральном выражении - традиционно составляет мороженый минтай. Но это уже не оказывает негативного влияния на внутренний рынок, так как мы перешли на полную самообеспеченность продукцией из минтая, - сказал он. - Так, по данным Ассоциации добытчиков минтая, российский импорт минтаевой продукции снизился до исторического минимума в 158 тонн по итогам 2022 года, то есть менее 1% от общего объем рынка. Это почти в 11 раз меньше, чем в 2021 году, и в 130 раз меньше, чем в 2014 году, когда Китай реэкспортировал переработанную из российских уловов продукцию".

Кроме того, отметил Зверев, на фоне санкций возможно торможение на некоторых рынках сбыта. "В зоне риска может оказаться экспортный сектор филе минтая, так как его главным рынком является Европа, а российский рынок не способен потребить порядка 90-95 тыс. тонн блочного филе минтая стоимостью 230 рублей за килограмм, - считает он. - В условиях искусственного сдерживания нашими европейскими внешнеторговыми партнерами и американскими конкурентами экспорта филе минтая единственным и обоснованным каналом экспорта остаются поставки мороженого минтая в Китай".

Как подчеркнул глава ассоциации, необходимо крайне осторожно подходить к ограничению экспорта этого вида продукции.

"При этом мы убеждены, что стимулирование производства продукции высокой степени переработки играет важную роль не только для увеличения доходности экспорта, но и в первую очередь - для развития внутреннего рынка. Учет потребностей внутреннего рынка - это ключевое предложение ВАРПЭ по доработке перечня продукции для налогового стимулирования, - заявил он. - Эта мера господдержки способна оказать позитивное влияние на доступность продукции с высокой степенью переработки, готовой к употреблению или требующей минимальных усилий для приготовления, на российских прилавках. Это особо актуально на фоне снижения потребления рыбы, которое фиксируется в последние годы".

Как считает президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников, гендиректор ООО "Тихрыбком" и ООО "Маг-Си Интернешнл" Михаил Котов, ограничение экспорта рыбной продукции с низкой долей переработки может привести к вытеснению российской рыбопродукции с мирового рынка, к разорению ряда компаний, а также придаст дополнительное ускорение взлету цен на рыбу.

"Во-первых, непонятно, почему власти считают, что продукция с глубокой степенью переработки востребована больше, чем просто рыба. Это не так. В Магадане мы второй год наблюдаем рост спроса на неразделанную рыбу, потому что она в разы дешевле, чем, допустим, филе", - заявил он через телеграм-канал объединения.

По его словам, на внешнем рынке тоже предпочитают брать рыбную продукцию с минимальной обработкой. "По разными причинам. В Корее, к примеру, продавать разделанную рыбу запрещено в силу национальных традиций, - пояснил он. - Так кому будет нужно то же филе минтая? Куда его реализовывать?"

"Во-вторых, с большой долей вероятности можно предположить, что ограничение экспорта в итоге выльется в установление таможенных пошлин на российскую рыбопродукцию. В таком случае нас быстро вытеснят с мирового рынка другие экспортеры с более низкими ценами на товар", - предупреждает Котов.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза, поручение вице-премьера ведомство проработает с заинтересованными ведомствами "в установленном порядке". Доработанный проект распоряжения, который содержит перечень видов рыбной продукции, при производстве которой может быть предоставлен вычет по уплате сборов за пользование объектами водных биоресурсов, должен быть представлен в правительство к 16 марта.