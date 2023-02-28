РФ может ограничить экспорт рыбной продукции низкой степени переработки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия может ограничить экспорт рыбной продукции низкой степени переработки с тем, чтобы увеличить ее поставки отечественным перерабатывающим предприятиям.

Как сообщается в протоколе совещания, которое в начале февраля провела вице-премьер Виктория Абрамченко, проработать вопрос о целесообразности такого ограничения поручено Минсельхозу и ряду заинтересованных ведомств. "Интерфакс" ознакомился с документом. В аппарате Абрамченко подтвердили содержание протокола.

"Минсельхозу РФ совместно с заинтересованными федеральным органами исполнительной власти, а также с участием отраслевых союзов поручено представить в правительство согласованные предложения о целесообразности введения дополнительных ограничений на экспорт рыбной продукции низкой степени переработки", - говорится в документе.

Срок выполнения этого поручения не указан.

Совещание было посвящено обсуждению проекта распоряжения правительства, определяющего перечень видов рыбной продукции, при производстве которой может быть предоставлен вычет по уплате сборов за пользование объектами водных биоресурсов. Документ подготовил Минсельхоз.

Он, в частности, предусматривает предоставление вычетов по уплате сборов за пользование такими водными биоресурсами, как минтай, треска, пикша, сельдь. Однако, как отмечалось на совещании, эта рыба и продукция из нее в основном отправляется на экспорт. В связи с этим и возникло поручение проработать вопрос о дополнительных ограничениях экспорта низкомаржинальной продукции.

Поскольку представители ряда регионов заявили о том, что предлагаемый вычет может негативно отразиться на доходах региональных бюджетов, Абрамченко поручила Росрыболовству до 3 марта представить в правительство и Минсельхоз расчеты об объемах доходов субъектов РФ от уплаты сборов за пользование водными биоресурсами, а также об объемах доходов, которые могут недополучить регионы при введении вычета.

Кроме того Абрамченко поручила дополнительно доработать проект распоряжения и представить обоснования предоставления вычета с учетом выпадающих доходов региональных и федерального бюджетов, а также замечаний ведомств и регионов.

Доработанный проект распоряжения должен быть представлен в правительство к 16 марта.

Как сообщалось, в конце прошлого года в Налоговый кодекс РФ были внесены поправки, существенно увеличивающие ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Поправки также предусматривают налоговый вычет, который может составлять до 85% от ставки сбора. Этот вычет можно получить при производстве продукции из определенного перечня рыбы, который должно утвердить правительство, при использовании на промысле судов не старше пяти лет, построенных после 1 января 2020 года, при осуществлении прибрежного рыболовства. Льготная ставка сбора в размере 15% предусмотрена для градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций и рыболовецких колхозов.