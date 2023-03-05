Шойгу провел совещание с командующими группировками в зоне СВО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировками войск, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине, они сообщили о текущей обстановке и планах дальнейших действий, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Совещание прошло в штабе объединенной группировки российских войск, говорится в сообщении.

"Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ распространило кадры этого совещания с участием начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергея Суровикина и начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского.

4 марта Минобороны РФ сообщило, что в штабе объединенной группировки российских войск Шойгу провел совещание со своими заместителями по вопросам обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Перед этим в субботу Минобороны РФ сообщило, что Шойгу посетил зону СВО, проинспектировал передовой пункт управления группировки "Восток" на южно-донецком направлении. "На командном пункте Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск", - сообщили в министерстве.

4 марта Минобороны РФ сообщило об активных действиях "Южной" группировки российских войск на донецком направлении, "Западной" группировки - на купянском. Также сообщалось, что группировка войск "Центр" нанесла авиационные и артиллерийские удары по армии Украины на красно-лиманском направлении, группировка "Восток" - на южно-донецком и запорожском направлениях.