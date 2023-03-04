Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Восток"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу посетил зону специальной военной операции (СВО) на Украине, проинспектировал группировку войск "Восток", сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на южно-донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства.

"На командном пункте Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск", - сообщили в Минобороны РФ.

Министерство распространило видеокадры, на которых Шойгу летит на вертолете, общается с Мурадовым на фоне пострадавших от боевых действий зданий, проводит совещание.

"В ходе работы министр обороны РФ особое внимание обратил на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений", - сообщило Минобороны РФ.

"Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, за самоотверженность, героизм и вручил государственные награды, ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу", - говорится в сообщении.

"Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно. Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и конечно, живыми домой", - цитирует Минобороны РФ обращение Шойгу к военным.

3 марта Минобороны РФ сообщало, что российские войска ведут активные действия на донецком и купянском направлениях, наносят удары по подразделениям вооружённых сил Украины на красно-лиманском, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях.

17 января Минобороны РФ сообщало, что Шойгу инспектировал российскую группировку в зоне СВО, посетил командный пункт "Восток".

11 января Минобороны РФ сообщило, что объединенную группировку войск в зоне СВО на Украине возглавил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким, заявили тогда в министерстве. До 11 января группировкой войск РФ в зоне СВО командовал Суровикин.