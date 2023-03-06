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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:12

Самолет "Северстали" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Мурманска

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Северсталь", который должен был вылететь из Мурманска в Архангельск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт"), сообщила пресс-служба аэропорта.

Инцидент произошел в 08:08 по московскому времени. Аэропорт закрыт до 10:00.

"В результате происшествия пострадавших нет. Внешний осмотр воздушного судна также не указывает на наличие повреждений", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, замеры коэффициента сцепления, в том числе повторные, в пределах установленной нормы.

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося. Там уточнили, что инцидент произошел с самолетом CRJ200, на борту которого было 49 пассажиров и три члена экипажа.

Северсталь Мурманск Архангельск Новапорт CRJ200
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