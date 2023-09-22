Самолет из Антальи выкатился за пределы ВПП в аэропорту Перми

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет турецкого перевозчика AnadoluJet в пятницу зашел за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми (Большое Савино), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

По его данным, рейс TK 3964 совершал перелет из Антальи в Пермь. В результате инцидента никто не пострадал. Воздушное судно в ближайшее время будет отбуксировано на стоянку.

"На данный момент аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов", - добавили в пресс-службе.

AnadoluJet базируется в международном аэропорту Эсенбога в Анкаре. Выполняет внутренние и международные рейсы.