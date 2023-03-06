Военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку под Воронежем

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об аварийном приземлении вертолета Ми-8 в Павловском районе.

"В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8. Спецслужбы работают на месте. Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Гусев отметил, что угрозы жизни и здоровью гражданского населения нет.

Позднее в понедельник в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили о вынужденной посадке в Воронежской области военно-транспортного вертолета Ми-8.

"6 марта 2023 года при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку по техническим причинам в Воронежской области", - сказали в пресс-службе.

Там заявили, что никто из членов экипажа и находившихся на борту вертолета не пострадал.

"На место авиационного инцидента направлена комиссия Западного военного округа", - добавили в пресс-службе.