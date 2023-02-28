Ми-8 попал в снежный заряд перед жесткой посадкой в Мурманской области

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Командир вертолета Ми-8, который во вторник днем совершил жесткую посадку в Мурманской области, считает причиной происшествия снежный заряд.

Видеозапись телефонного разговора с командиром судна Павлом Шитиковым опубликовал на своей странице в соцсетях губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы уже заходили на посадку в Ловозеро на площадку, но немного прикрыло снежным зарядом. Удивило, что радиовысотомер показал 60 м высоты, потом 50 м - и после этого, буквально через секунду, - удар о землю", - сказал Шитиков.

"Повезло, что была маленькая скорость", - добавил он.

Ранее начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, жесткая посадка произошла из-за плохой видимости.

Вместе с тем начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен сообщила агентству, что, по данным на 15:00, в Ловозере наблюдался северо-западный ветер порывами до 13-14 м/с, снег. Видимость была хорошей и составляла 4 км.

Как сообщалось, вертолет Ми-8, на борту которого, по разным данным, находились восемь или девять человек, совершил жесткую посадку в районе площадки Ловозеро. Как минимум четыре человека получили травмы.

По данным губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пострадавшие получили помощь. Позднее заместитель губернатора - министр здравоохранения Дмитрий Панычев уточнил "Интерфаксу", что находившиеся на борту люди получили легкие травмы. Для госпитализации был подготовлен стационар в соседнем от Ловозера поселке городского типа Ревде.

Вертолет обслуживается АО "Вологодское авиапредприятие". По словам первого заместителя генерального директора АО Александра Воробьева, на борту находились пять пассажиров и трое членов экипажа. По его данным, пострадавших нет.