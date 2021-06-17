Госдума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам.

Документ закрепляет в законе "О связи" (126-ФЗ) обязанность операторов связи предоставлять россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным сайтам и программам. Перечень таких социально значимых ресурсов должна будет сформировать специальная правительственная комиссия, ее состав и порядок работы определит сам кабинет министров РФ. В комиссию могут войти в том числе парламентарии, сообщил глава думского комитета по информационным технологиям Александр Хинштейн на заседании комитета во вторник.

В реестр должны войти выбранные комиссией официальные сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ и порталы госуслуг, следует из текста закона. В то же время перечень может быть дополнен и другими сайтами и программами.

Данные нормы принятого закона вступают в силу с 1 декабря 2021 года. Проект закона (1087071-7) в Думу внесло правительство РФ в декабре 2020 года.

Премьер Михаил Мишустин в конце прошлого года напомнил, что в рамках эксперимента, который проводился Минцифры в 2020 году, уже сформирован перечень 400 социально значимых интернет-сервисов. В него включены 40 сайтов для оказания социальных услуг, порядка 90 сайтов и сервисов для дистанционного обучения и девять сервисов для заказа лекарств.

"В перечень сайтов, доступ к которым операторы связи будут предоставлять бесплатно, войдут также популярные социальные сети, порталы для детей и родителей, информационные и развлекательные виртуальные страницы, а также интернет-версии ведущих средств массовой информации", - отмечал премьер.

Участниками эксперимента, как сообщалось, на добровольной основе стали "Ростелеком", "МТС", "Вымпелком", "Мегафон" и"ЭР-Телеком Холдинг". Эксперимент должен был продлиться до 1 июля, затем было решено продлить его до конца 2020 года.

ТСПУ для малых операторов

Также ко второму чтению данного закона глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместители Сергей Боярский и Максим Кудрявцев внесли поправку, которая позволит малым операторам связи не устанавливать на своих сетях технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) по закону "О суверенном рунете".

Согласно тексту одобренных изменений, ТСПУ должны будут устанавливаться "на средствах связи, обеспечивающих возможность передачи данных на пользовательское оборудование со скоростью более чем 10 гигабит в секунду".

Как пояснил "Интерфаксу" соавтор поправок Александр Хинштейн, узлов с низкой пропускной способностью в настоящий момент гораздо больше, чем узлов с крупной емкостью, в то же время их совокупный трафик не превышает 5% от общего.

"Установка ТСПУ на каждом из них экономически нецелесообразна. Это норма коснется в основном малых операторов связи, для таких операторов будет предусмотрен порядок пропуска трафика через ТСПУ, установленных на крупных узлах связи у вышестоящих операторов связи, к которым они подключены", - сказал Хинштейн.

Согласно тексту закона, данная норма должна вступить в силу с 1 декабря 2021 года.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый "закон об устойчивом/суверенном рунете"), вступил в силу с 1 ноября 2019 года.

Документ, в частности, предусматривает, что операторы связи обязаны установить на своих сетях технические средства противодействия угрозам. Согласно закону, в случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке.

Участники рынка неоднократно заявляли, что установка ТСПУ может быть непосильна для операторов с финансовой точки зрения.

Кроме того, принятый закон содержит поправку депутатов комитета, обязывающую операторов связи блокировать звонки и SMS, идущие из-за рубежа в Россию с подменных номеров.