Количество жертв взрыва газа в доме в Новосибирске увеличилось до 15 человек

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В реанимации Бердской городской больницы скончалась пятнадцатая жертва взрыва газа в жилом доме на улице Линейная в Новосибирске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в субботу.

"Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе, тромболитическую терапию, пациентка скончалась", - сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, накануне скорая помощь доставила пациентку в тяжелом состоянии в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом "тромбоэмболия легочной артерии" из реабилитационного центра "Ортос", куда после операции женщину перевели из НИИ травматологии и ортопедии на второй этап реабилитации.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. Начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. В результате погибли 14 человек. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о признании дома аварийным и не подлежащим восстановлению, правительство региона выделило 335 559 136 рублей на переселение жильцов.

По данным мэрии, с учетом арендаторов в доме проживал 161 человек.

По факту взрыва СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В рамках расследования задержали 45-летнюю Ирину Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна. По данным следствия, они, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля.