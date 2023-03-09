Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Чите возросло до шести

Под завалами пятиэтажки остаются люди

Фото: Прокуратура по Забайкальскому краю/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Спасатели после объявленного периода тишины услышали голоса людей, которые остаются под завалами после взрыва газа в многоэтажном доме в пригороде Читы, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю; по информации МЧС РФ, число пострадавших выросло до шести человек.

"После объявления минутной тишины под перекрытиями между 4 и 5 этажом были услышаны человеческие голоса. Производятся работы по расчистке территории с помощью специальной техники и разбору завалов для спасения людей", - говорится в сообщении.

Спасенные ранее пострадавшие переданы врачам скорой медицинской помощи для транспортировки в лечебные учреждения Читы.

По обновленным данным МЧС России, число пострадавших в результате взрыва увеличилось до шести человек.

"Пострадали шесть человек. На данный момент спасены 11 человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее власти региона сообщали о трех пострадавших, в том числе одном ребенке.

Повреждения в пятиэтажном доме получили шесть квартир, информирует МЧС.

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоэтажном доме в пригороде Читы, сообщает региональное следственное управление СК России.

Отмечается, что дело возбуждено по 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Антипиха в Чите в четверг. По предварительным данным, в подъезде № 1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4-м и 5-м этажами, а также между 5-м этажом и крышей.

На месте работают сотрудники ГУ МЧС по Забайкальскому краю, скорая медицинская помощь, полиция, поисково-спасательная служба и служба газа.

Всего для ликвидации последствий задействовано 182 человека и 36 единиц техники. От МЧС России - 48 человек и 12 единиц техники.