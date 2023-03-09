Поисковые работы на месте взрыва газа в одном из домов Забайкалья завершены

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Спасатели прекратили поиски пострадавших в доме в пригороде Читы, где в четверг взорвался газ, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы главка МЧС РФ по Забайкальскому краю Антон Коренев.

"На данный момент поисковые работы завершены. Сейчас идут аварийные работы. Территория оцеплена", - сообщил Коренев.

Официально сообщается, что спасено девять взрослых и трое детей. Из них двое взрослых и трое детей извлечены из-под завалов. Семь человек получили травмы.

В свою очередь начальник третьего пожарно-спасательного отряда МЧС России Юрий Малюков сообщает о 13 спасенных.

"В результате взрыва было спасено 13 человек. Из них трое детей, один ребенок травмирован, передан в скорую медицинскую помощь. Для ликвидации ЧС привлечена группировка в количестве 13 единиц техники, 68 человек личного состава. Одного ребенка достали из-под завала спасатели МЧС России и поисково-спасательной службы Забайкальского края", - цитирует правительство края Малюкова.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Антипиха в пригороде Читы в четверг. По предварительным данным, в подъезде № 1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей. Повреждения получили шесть квартир.

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа по 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).