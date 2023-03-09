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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Завершены спасательные работы на месте взрыва в читинской пятиэтажке

Завершены спасательные работы на месте взрыва в читинской пятиэтажке
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Спасательные работы на месте взрыва в жилом доме в пригороде Читы завершены, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Аварийно-спасательные работы в Забайкальском крае завершены. Всего спасены 12 человек, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.

Из поврежденной пятиэтажки эвакуированы 117 человек. "Жертв среди жителей дома удалось избежать", - подчеркнули в министерстве.

Сотрудники МЧС продолжают разбор поврежденных конструкций, на месте происшествия также работает следственно-оперативная группа.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Антипиха в пригороде Читы в четверг. В подъезде № 1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей. Повреждения получили шесть квартир. По последним данным, пострадали семь человек.

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоэтажном доме в пригороде Читы по 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

МЧС РФ Чита Забайкальский край
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