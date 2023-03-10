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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

В РПЦ назвали апогеем беззакония требование к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Московском патриархате выразили возмущение по поводу решения властей Украины выселить монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

"Это решение - апогей беззакония. Беззакония, которое творится в отношении миллионов верующих украинцев на протяжении последних лет", - написал представитель Русской православной церкви Владимир Легойда в пятницу вечером у себя в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Украинская православная церковь Московского патриархата получила в пятницу от дирекции национального заповедника "Киево-Печерская лавра" предупреждение о прекращении договора, заключенного 19 июля 2013 года, о бесплатном пользовании УПЦ культовыми строениями и другим государственным имуществом, расположенным на территории лавры.

УПЦ Киево-Печерская лавра РПЦ
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