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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Украинскую православную церковь обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта

Украинскую православную церковь обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта
Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Украинская православная церковь Московского патриархата получила в пятницу от дирекции национального заповедника "Киево-Печерская лавра" предупреждение о прекращении договора, заключенного 19 июля 2013 года, о бесплатном пользовании УПЦ культовыми строениями и другим государственным имуществом, расположенным на территории лавры.

В своем письме, текст которого опубликован на сайте лавры, и.о. директора заповедника Александр Рудник ссылается на указ президента Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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23 декабря постановлением правительства Украины была создана межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций на Украине. Данная рабочая группа установила нарушение УПЦ условий договора по использованию госимущества.

"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на основе п. 8.1. Договора, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года", - сообщается в предупреждении.

Предполагается, что после того, как представители УПЦ покинут Киево-Печерскую лавру, в этом монастыре начнет работать комиссия по приему-передаче государственного имущества.

УПЦ Киево-Печерская лавра
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