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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

УПЦ не намерена покидать Киево-Печерскую лавру

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви заявили, что ни юридических, ни моральных оснований для ее выселения из Киево-Печерской лавры нет, поэтому покидать монастырь она не собирается.

"УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований", - заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в интервью изданию "Страна".

Ранее в пятницу национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" потребовал от УПЦ покинуть территорию лавры до 29 марта.

"Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют", - подчеркнул митрополит Климент.

Более того, продолжил он, непонятно, на основании чего УПЦ должна передавать материальные ценности и культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. "На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас", - заявил спикер УПЦ.

В направленном Украинской православной церкви письме и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник ссылается на указ президента Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

УПЦ Киево-Печерская лавра
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