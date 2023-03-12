Отчет правительства в Госдуме состоится 22 или 23 марта

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ежегодный отчет правительства в Думе состоится либо 22, либо 23 марта.

"22-23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной Думы, на котором с отчетом выступит председатель правительства", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер также сообщил, что профильные комитеты в рамках подготовки отчета уже встречаются с вице-премьерами и министрами, с понедельника начинаются встречи фракций с председателем правительства.