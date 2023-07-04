Агрегаторы для поставок фермерской продукции в ритейл готовы создать 15 регионов России

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Тульской и Липецкой области уже идет эксперимент по использованию централизованных агрегаторов фермерской продукции, создать такие центры готовы еще 15 регионов, сообщил в Совете Федерации премьер-министр Михаил Мишустин.

"Я знаю, что 15 регионов готовы к тому, что в Туле и Липецкой области сделано", - сказал он.

Ранее правительственная комиссия по АПК под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко рекомендовала главам регионов, используя опыт Тульской и Липецкой областей, организовать для фермерских хозяйств дополнительный канал сбыта сельскохозяйственной продукции, а именно - через создание регионального единого оператора - агрегатора, позволяющего обеспечить централизованные поставки сельскохозяйственной фермерской продукции в торговые сети.

Минсельхозу совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития тогда же было поручено продолжить проработку законопроекта сенаторов, который даст региональным властям право на создание агроагрегаторов. Минсельхозу также поручено направить в регионы информацию о реализации этих проектов с рекомендациями по организации аналогичных агроагрегаторов, в том числе на базе действующих сельскохозяйственных кооперативов.

4 июля Мишустин заявил, что правительство поддерживает законопроект сенаторов о региональных агроагрегаторах и продолжит создавать условия, которые позволят увеличивать производство продукции в фермерских и личных подсобных хозяйствах, в сельхозкооперативах.

"Без сомнения, прямые поставки (фермерской продукции - ИФ) на полки - это то, чего, собственно говоря, и ожидают граждане нашей страны. Фермерскую продукцию ожидают, она востребована, ее с удовольствием покупают, и надо, чтобы она попадала в магазины у дома. Для этого надо создавать определенные условия", - подчеркнул премьер.

Он также призвал использовать и другие каналы для реализации фермерской продукции, в частности, маркетплейсы.