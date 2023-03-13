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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Главгосэкспертиза изменит критерии строительства на ООПТ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Будут немного изменены критерии строительства на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в целях экологического туризма, сообщил на пресс-конференции начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов.

Пресс-конференция посвящена законопроекту о развитии экологического туризма на ООПТ.

"С точки зрения оценки соответствия требованиям, ситуация сохраняется та, которая есть. В отношении объектов, которые будут разрешены (к строительству - ИФ) на территории (ОПТ - ИФ) в связи с развитием туризма, рекреационной деятельностью, то предполагается (...) такие вопросы, которые мы стандартно рассматриваем по всем объектам в части, связанной с охраной водной, биологических ресурсов, с почвами, они все будут, но применительно к данному виду территории они будут особое значение иметь и эксперты в своей оценки будут опираться как раз на результат той работы, которую вновь создаваемые институты будут производить, то есть будут установлены режимы, правила, ограничения", - сказал Манылов.

Он добавил, что строительство будет ограничено, однако "радикальных изменений" в оценке не будет.

Законопроект о правилах взаимодействия с инвесторами, которые готовы развивать туризм и строить рекреационные объекты на особо охраняемых природных территориях, находится в Госдуме, его могут принять уже весной. Законопроект также содержит правила организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туристов на ООПТ.

При этом строить индивидуальное жилье на ООПТ будет запрещено, сказала на этой же пресс-конференции директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минэкономразвития Ирина Маканова.

"Нашим законом не предусмотрено появление как бы дач. (...) Наш законопроект категорически запрещает создание новых объектов индивидуального жилищного строительства", - сказала она.

По ее словам, если кто-то захочет построить такой объект и постоянно там проживать, то это также не допускается законом.

Журналисты в ходе пресс-конференции также задали вопрос об идущем строительстве глэмпинга в обвально опасной зоне бухты Ласпи в районе пляжа "Дельфин". Председатель Общественного совета при Минприроды Александр Закондырин ответил, что эта ситуация требует совместной проверки с Роспотребнадзором.

Главгосэкспертиза Минэкономразвития ООПТ Игорь Манылов Ирина Маканова Ласпи Александр Закондырин
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