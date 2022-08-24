Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Президент РФ предостерег от "разбазаривания" территорий заповедников в ходе их развития

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Создание нормативной базы для привлечения частных инвестиций в рамках развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) не должно сопровождаться возникновением правовых лазеек для "разбазаривания" заповедников, заявил президент РФ Владимир Путин.

Тема развития ООПТ была затронута на совещании по проблематике ликвидации лесных пожаров, которое в среду провел президент.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что в настоящее время подготовлен закон об экологическом туризме, который предусматривает возможность привлечения частных инвестиций для развития ООПТ. Законопроект должен быть принят в третьем чтении в октябре.

"Что касается проекта закона, о котором вы сказали. Да, дело правильное, благородное. Только я вас прошу обратить внимание на то, чтобы мы не создали каких-то правовых лазеек для того, чтобы кто-то мог использовать их для коммерческой застройки и последующего разбазаривания этих особо охраняемых территорий и распродажи этих территорий. Вот над этим обязательно надо подумать и депутатам Государственной думы, и вашему министерству, и коллегам из экологических организаций. А так - в принципе, конечно, это нужно развивать, создавать правовую базу для развития", - сказал Путин, комментируя выступление министра.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий

Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий

Минприроды РФ назвало поджоги причиной части пожаров в ЦФО

Минприроды РФ назвало поджоги причиной части пожаров в ЦФО

"АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta

"АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta

Великобритания снизила импорт из России до исторического минимума

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 40 231 новый случай COVID-19

Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил, что поставки Украине иностранного оружия затягивают конфликт

В дверь здания правительства Орловской области бросили "коктейли Молотова"

Росрыболовство надеется, что сайру для рынка РФ поставят иностранные суда

Росрыболовство надеется, что сайру для рынка РФ поставят иностранные суда

Природный пожар в Нижегородской области локализован

Природный пожар в Нижегородской области локализован

К задержанному экс-мэру Екатеринбурга Ройзману не пускают адвоката

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });