Президент РФ предостерег от "разбазаривания" территорий заповедников в ходе их развития

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Создание нормативной базы для привлечения частных инвестиций в рамках развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) не должно сопровождаться возникновением правовых лазеек для "разбазаривания" заповедников, заявил президент РФ Владимир Путин.

Тема развития ООПТ была затронута на совещании по проблематике ликвидации лесных пожаров, которое в среду провел президент.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что в настоящее время подготовлен закон об экологическом туризме, который предусматривает возможность привлечения частных инвестиций для развития ООПТ. Законопроект должен быть принят в третьем чтении в октябре.

"Что касается проекта закона, о котором вы сказали. Да, дело правильное, благородное. Только я вас прошу обратить внимание на то, чтобы мы не создали каких-то правовых лазеек для того, чтобы кто-то мог использовать их для коммерческой застройки и последующего разбазаривания этих особо охраняемых территорий и распродажи этих территорий. Вот над этим обязательно надо подумать и депутатам Государственной думы, и вашему министерству, и коллегам из экологических организаций. А так - в принципе, конечно, это нужно развивать, создавать правовую базу для развития", - сказал Путин, комментируя выступление министра.