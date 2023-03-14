Законопроект о туризме в национальных парках принят в третьем чтении

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о туризме на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), он вступит в силу 1 сентября, сообщила пресс-служба палаты.

Закон призван заложить единые основы правового регулирования организации туризма в границах заповедников и нацпарков, говорится в пресс-релизе.

При развитии туризма на ООПТ будет можно при условии сохранения уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, а также памятников культуры, соблюдения предельно допустимой рекреационной нагрузки, создания специально оборудованных туристических мест и маршрутов и обеспечения безопасности для туристов, рассказали в пресс-службе Думы.

Закон запрещает изменение площади, местоположения и границ заповедной и особо охраняемой зон и зоны традиционного экстенсивного природопользования. Кроме того, в таких зонах запрещено строительство жилых домов, но разрешается создание объектов для временного размещения, культурного и экологического просвещения, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечения личной гигиены.

По закону, план рекреационной деятельности нацпарка нужно будет обязательно согласовать с главой региона, где находится ООПТ, заявил через пресс-службу председатель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Для привлечения инвестиций в развитие туризма на ООПТ должны будут заключаться соглашения между федеральным органом исполнительной власти и победителем торгов. В соглашении будут прописываться мероприятия по предупреждению причинения вреда окружающей среде, обязательства соблюдать предельную рекреационную емкость и другие условия, следует из закона. Действие соглашения прекращается, в том числе по причине нарушения его условий.

До вступления закона в силу в сентябре будет запрещено сдавать в аренду участки в границах ООПТ федерального значения, за исключением населенных пунктов, расположенных в границах нацпарков.