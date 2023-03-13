Россия в 2025 году вновь планирует претендовать на членство в совете ICAO

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году планирует вновь претендовать на членство в совете Международной организации гражданской авиации (ICAO), куда РФ не смогла попасть по итогам голосования в прошлом году, говорится в докладе главы Росавиации Александра Нерадько к итоговому заседанию коллегии ведомства.

"Несмотря на предпринятые российской стороной дипломатические усилия (...) РФ не хватило шести голосов для получения места в совете ICAO по первой группе государств по очевидным причинам дискредитации российской гражданской авиации недружественными государствами, а также политизации деятельности ICAO. РФ впервые за все время своего членства в организации не будет представлена в совете в течение трех последующих лет и планирует снова выставить свою кандидатуру в совет в ходе 42-й сессии ассамблеи ICAO, запланированной к проведению осенью 2025 года", - сказано в докладе.

В совет ICAO входят 36 стран, он переизбирается каждые три года на сессии ассамблеи, на которую собираются представители 193 стран-членов организации. Совет разделен на три группы: в первую попадают государства, имеющие первостепенное значение для мирового авиатранспорта, во вторую - значимые для обеспечения международной аэронавигации. Третья группа стран формируется лишь по географическому принципу, чтобы в совете были представлены все континенты.

До выборов в действующий состав совета в ходе 41-й сессии ассамблеи ICAO осенью прошлого года Россия состояла в первой группе.