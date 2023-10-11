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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Россия пожаловалась в ICAO на санкции против ее авиаотрасли

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россия инициировала разбирательство в рамках международной организации гражданской авиации (ICAO/ИКАО) в связи с санкциями против российской авиаотрасли, сообщил российский МИД.

10 августа в Совет ICAO было направлено заявление о нарушении в отношении России статьи 84 Чикагской конвенции о гражданской авиации. Ответчиками названы 37 государств: все члены Евросоюза, США, Канада, Великобритания, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.

"Основанием для инициирования разбирательства послужило применение ответчиками неправомерных односторонних ограничительных мер дискриминационного характера по отношению к Российской Федерации и ее авиапредприятиям", - заявили на Смоленской площади, отметив, что "в частности, речь идет о запрете на использование воздушного пространства для воздушных судов российских авиапредприятий, запрете на поставку воздушных судов и запчастей к ним, на техническое обслуживание и предоставление услуг страхования воздушных судов, задержании воздушных судов за рубежом, ограничении доступа к метеорологической информации для аэронавигации".

В МИД заявили, что "своими действиями государства-ответчики поставили под угрозу безопасность полетов международной гражданской авиации и серьезно подорвали взаимное доверие, являющееся основой системы международной авиации на протяжении уже почти 80 лет".

"Российская Федерация как одна из ведущих авиационных держав твердо намерена добиваться прекращения всех указанных нарушений положений Чикагской конвенции посредством механизмов ИКАО по разрешению разногласий. Рассчитываем, что Совет ICAO эффективно и беспристрастно среагирует на ситуацию в условиях беспрецедентно масштабного игнорирования ответчиками своих международно-правовых обязательств", - подчеркивается в сообщении.

ICAO ИКАО Евросоюз МИД
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