РФ не вошла ни в одну из трех групп совета Международной организации гражданской авиации

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия по итогам голосования по избранию стран в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) не вошла ни в одну из трех групп этого управляющего органа, следует из сообщения ICAO.

В совет ICAO входят 36 стран, он переизбирается каждые три года на ассамблее, на которую собираются представители 193 стран - членов организации. Совет разделен на три группы: в первую попадают государства, имеющие первостепенное значение для мирового авиатранспорта, во вторую - значимые для обеспечения международной аэронавигации. Третья группа стран формируется лишь по географическому принципу, чтобы в совете были представлены все континенты. Россия ранее состояла в первой группе.

Выборы в новый состав первой группы состоялись на прошлой неделе - по итогам голосования РФ не вошла в нее, так как получила поддержку 80 стран при требуемом минимуме в 86, сообщала представитель Росавиации.

Во вторник ICAO опубликовала обновленные составы всех трех групп совета - России не оказалось ни в одной из них. В первую переизбрались Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, во вторую - Аргентина, Египет, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка и Испания, а ее новыми членами стали Австрия, Исландия, Венесуэла (сменив Колумбию, Финляндию, Нидерланды). В третьей группе места сохранили Экваториальная Гвинея, Малайзия, Республика Корея, ОАЭ, а новыми членами стали Боливия, Чили, Сальвадор, Эфиопия, Гана, Ямайка, Мавритания, Катар, Румыния и Зимбабве (вместо Коста-Рики, Кот-д'Ивуара, Доминиканы, Греции, Парагвая, Перу, Судана, Туниса и Замбии).

ICAO - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации, существует с 1947 года. СССР вступил в ICAO в 1970 году, присоединившись в Чикагской конвенции.

После начала специальной военной операции РФ на Украине страны Евросоюза, Великобритания, США, Япония закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Власти РФ ввели зеркальные меры для перевозчиков из "недружественных" стран.