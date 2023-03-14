Более 9,5 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России превысил 9,5 тыс. случаев, скончались 44 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"Выявлено 9 526 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 840 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 197,3%", - сообщили в оперштабе.

Накануне сообщалось о 619 госпитализированных.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 73 субъектах РФ, снижение - в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 10 268 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 742.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 44 человека, накануне сообщалось о 34 умерших.

"Выздоровели за сутки 12 406 человек, или на 30,9% больше в сравнении с 13 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 442 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 664 умерших и 21 792 012 выздоровевших.