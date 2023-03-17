Суточный прирост COVID-19 в России составил 12 915 новых случаев

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В России суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 12 915 новых случаев заражения, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с пандемией. Днем ранее сообщалось о 13 009 заболевших.

За сутки в больницы попали 1530 заболевших, это на 9,1% больше, чем днем ранее.

За сутки умерли 35 человек с COVID-19, днем ранее сообщали о 38 летальных исходах.

В Москве за сутки выявили 1 734 новых случая заражения коронавирусом, сообщил портал "Стопкоронавирус.рф". Накануне сообщалось о 2 258 заразившихся. Суточная заболеваемость в столице снижается второй день подряд.

За сутки были госпитализированы 160 человек, умерли семь больных.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 480 857 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 769 пациентов умерли.