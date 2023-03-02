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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Думе предложили увеличить объем казначейских кредитов регионам до 300 млрд рублей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Объем казначейских кредитов, выделяемых регионам в 2023 году на модернизацию ЖКХ, может быть увеличен с запланированных 250 млрд рублей до 300 млрд рублей, кроме того, регионы получат дополнительно еще 180 млрд рублей, следует из поправок в Бюджетный кодекс, внесенных в Госдуму.

Послание президента - 2023

Законопроект № 305907-8 в парламент внесли спикер палаты Вячеслав Володин и глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

"В целях решения поставленной в послании (президента - ИФ) социально значимой задачи обновления общественного транспорта на основе современных технологий, в первую очередь в малых городах и сельских территориях, предлагается увеличить с 250 до 300 млрд рублей общий объем запланированных к предоставлению в 2023 г. бюджетам субъектов РФ специальных казначейских кредитов, выдаваемых на срок 15 лет по ставке 3% годовых", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Возможность предоставления регионам в 2023 глжу специальных казначейских кредитов была закреплена в Бюджетном кодексе недавно - с 23 февраля, когда вступил в силу соответствующий закон. При этом еще на стадии его обсуждения в Госдуме глава комитета по бюджету Макаров не исключал увеличения закрепленной в законе суммы в размере до 250 млрд рублей.

Одновременно внесенный в законопроект вводит казначейское сопровождение в отношении контрактов, источником финансового обеспечения которых являются указанные кредиты.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, в 2023 году Казначейство сможет предоставить регионам бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете в объеме до 180 млрд рублей, при условии возврата таких кредитов не позднее 30 апреля 2024 года. В пояснительной записке говорится, что кредиты должны быть направлены на обновление социальной инфраструктуры, а ставка составит 0,1% годовых. Парламентский контроль за предоставлением указанных кредитов, предложения по их распределению будут предварительно рассматриваться комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума Казначейство Вячеслав Володин Андрей Макаров
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