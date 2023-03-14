Путин назвал нынешние отношения США и Германии "унизительной зависимостью"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин охарактеризовал как "унизительную зависимость" характер нынешних отношений между Германией и США.

"Сами европейские политики публично и уже неоднократно говорили о том, что после Второй Мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Это не мои слова, это слова как минимум одного очень известного и уважаемого в Германии политика. Можно только с этим согласиться", - сказал он телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

"Дело даже не только в Германии, - добавил президент. - У европейцев, на мой взгляд, утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем ниже они сгибаются и шире улыбаются".

По словам Путина, "с этим жить трудно, но такова генерация сегодняшних руководителей (в Европе)".

"Утрачен инстинкт национального интереса. Причин много - экономическая, политическая, информационная зависимость, зависимость в области промышленности. Очень много нитей, которые создают эти условия унизительной зависимости, но ничего с этим не поделаешь, - заявил он. - Когда-то это все поменяется, но когда это произойдет, сейчас пока трудно сказать".