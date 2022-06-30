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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Путин выступил против отмены существующего международного права

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не согласен с мнением о необходимости отмены существующего международного права.

"Сегодня звучат слова о том, что право уже не может адекватно реагировать на проблемы и современные вызовы современности, на бурные и фундаментальные изменения. Раздаются и более радикальные оценки об отмене самого понятия международного права. В корне не согласен с подобными выводами", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского юридического форума в четверг.

"Безусловно, система международного права нуждается в развитии. Не нужно, что называется, путать причину и следствие. Кризисы рождаются не из-за пороков, якобы присущих праву. Дело в другом. В попытках подменить право диктатом, а международные нормы - национальными юрисдикции отдельных государств или групп государств", - добавил глава государства.

Он отметил, что дело в намеренном отказе следовать неотъемлемым правовым принципам. По словам Путина, некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене, стремятся сохранить несправедливую однополярную модель, "под видом так называемого порядка, основанного на правилах, пытаются контролировать и по своему усмотрению направлять глобальные процессы".

Владимир Путин
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