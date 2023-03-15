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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Поправки об уголовной ответственности за кражу персональных данных внесут в Думу в апреле

Одновременно депутатам предложат ввести оборотные штрафы для компаний за утечки таких даных

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Законопроекты о введении уголовной ответственности за кражу и продажу персональных данных, а также оборотных штрафов за их утечку планируется внести в Госдуму уже в апреле, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Финальная версия законопроекта готова. Мы надеемся, что в апреле уже начнем рассматривать его на площадке (профильного - ИФ) Комитета (Госдумы - ИФ)", - сказал он на заседании IT-комитета Госдумы, которое проводится в ходе подготовки к ежегодному отчету правительства.

Министр уточнил, что уголовную ответственность предполагается ввести, в частности, "за кражу персональных данных и создание каналов распространения украденных персданных".

Кроме того, как говорится в его презентации, в апреле Минцифры внесет в Госдуму законопроект о "введении отдельно состава административной ответственности за утечку персональных данных, в том числе оборотных штрафов".

Уголовная ответственность за кражу и продажу данных

В конце декабря стало известно о разработке группой сенаторов законопроекта о введении уголовной и административной ответственности за нарушения в обработке персональных данных. Речь идет о краже, неправомерном распространении и продаже персональных данных. Максимальным наказанием в случае наступления тяжких последствий станет лишение свободы до 10 лет в случае уголовной и штрафа до 2 млн рублей - административной ответственности. Минцифры эту инициативу поддержало.

Оборотные штрафы за утечки

В середине декабря 2022 года Шадаев сообщил о разработке законопроекта о введении штрафов до 3% от годового оборота компании за утечку персональных данных граждан, при этом смягчающим обстоятельством станет предварительная аттестация и сертификация инфраструктуры, а также улаживание в досудебном порядке претензий двух третей пострадавших клиентов.

Министр подчеркивал, что, предлагая ввести оборотные штрафы, Минцифры не ставит целью собрать побольше денег в бюджет. "До 3% оборотные штрафы заставят компании инвестировать больше средств в безопасность. Нам кажется, что здесь - это главная мотивация. Не больше штрафов собрать, а именно чтобы коллеги инвестировали в инфраструктуру", - говорил он.

Минцифры Госдума Максут Шадаев
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