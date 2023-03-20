Глава МВД поддержал введение оборотных штрафов за утечку персональных данных

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава МВД Владимир Колокольцев высказался в поддержку законодательных инициатив о введении уголовной ответственности за кражу и продажу персональных данных, а также оборотных штрафов в отношении организаций за их утечку. Он сказал об этом на итоговой коллегии министерства.

"Риски дистанционных хищений напрямую сопряжены с фактами утечки персональных данных граждан. Нужны дополнительные механизмы их защиты. Заинтересованы должны быть и структуры, которые имеют доступ к личным сведениям клиентов. Поэтому мы поддерживаем необходимость введения оборотных штрафов компаниям за их разглашение, и усиление ответственности за незаконную передачу третьим лицам", - сказал министр.

По его словам, усилия профильных ведомств и регуляторов финансового рынка в 2022 году позволили почти на 30% снизить массив краж с банковских счетов и мошенничеств с применением электронных средств платежа.

15 марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев пообещал, что законопроект о введении уголовной ответственности за кражу и продажу персональных данных, а также оборотных штрафов за их утечку планируется внести на рассмотрение Госдумы уже в апреле.

О том, что такой законопроект готовят в Совете Федерации стало известно в декабре. Сенаторы предлагают ввести уголовную и административную ответственность за нарушения в обработке персональных данных, кражу и неправомерное распространение и продажу этих данных. Максимальным наказанием в случае наступления тяжких последствий станет лишение свободы до 10 лет - в случае уголовной ответственности и штрафа до 2 млн рублей - в случае административной ответственности. Минцифры тогда эту инициативу поддержало.

Также в декабре Шадаев сообщил о разработке законопроекта о штрафах в размере до 3% от годового оборота компании за утечку персональных данных граждан, при этом смягчающим обстоятельством станет предварительная аттестация и сертификация инфраструктуры, а также улаживание в досудебном порядке претензий двух третей пострадавших клиентов.