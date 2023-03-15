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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Более 12 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавируса в России превысил 12 тыс. случаев, скончались 32 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"Выявлено 12 046 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 691 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8,1%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах РФ, снижение - тоже в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 526 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 520.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 32 человека, накануне сообщалось о 44 умерших.

"Выздоровели за сутки 14 089 человек, или на 13,6% больше в сравнении с 14 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 454 933 случая заражения коронавирусной инфекцией, 396 696 умерших и 21 806 101 выздоровевший.

Хроника 09 января 2020 года – 15 марта 2023 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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