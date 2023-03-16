Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Более 13 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 13 тыс. случаев, скончались 38 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"Выявлено 13 009 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 403 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 17%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение - в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 12 046 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 963.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 38 человек, накануне сообщалось о 32 умерших.

"Выздоровели за сутки 11 360 человек, или на 19,4% меньше в сравнении с 15 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 467 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, 396 734 умерших и 21 817 461 выздоровевший.

Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На плохой сон жалуются более 40% россиян, а 15% просыпаются в плохом настроении

На плохой сон жалуются более 40% россиян, а 15% просыпаются в плохом настроении

В Армении остались жить около 110 тысяч релокантов из России

В Екатеринбурге задержали экс-мэра города Евгения Ройзмана

В Екатеринбурге задержали экс-мэра города Евгения Ройзмана

Две ракеты сбиты системой ПВО в небе над Белгородом

И.о. главы Чукотки назначен Владислав Кузнецов

Министры обороны России и США провели телефонные переговоры

Россия выходит из европейской научно-технической программы "Эврика"

Россия выходит из европейской научно-технической программы "Эврика"

Что произошло за день: среда, 15 марта

Президент Сирии Асад на встрече с Путиным поддержал российскую СВО

Президент Сирии Асад на встрече с Путиным поддержал российскую СВО

РФ попытается достать обломки упавшего в Черное море беспилотника США

РФ попытается достать обломки упавшего в Черное море беспилотника США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });