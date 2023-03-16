Более 13 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 13 тыс. случаев, скончались 38 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"Выявлено 13 009 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 403 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 17%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение - в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 12 046 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 963.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 38 человек, накануне сообщалось о 32 умерших.

"Выздоровели за сутки 11 360 человек, или на 19,4% меньше в сравнении с 15 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 467 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, 396 734 умерших и 21 817 461 выздоровевший.