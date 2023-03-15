Российский суд принял к производству иск "РусХимАльянса" к Linde на 1,1 млрд евро

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 марта принял к производству исковое заявление одного из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместного предприятия "Газпрома" и "РусГазДобычи" - "РусХимАльянс" - к германской Linde GmbH на общую сумму 1,1 млрд евро.

Предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 17 апреля, сообщается в судебной картотеке. Сам иск был подан 1 марта.

Сумма включает порядка 972,3 млн евро и 7,6 млрд руб. в качестве возмещения убытков по контракту от 07.07.2021 № КГС-05/099-2021, а также 13,5 млн евро и 117,5 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как сообщалось, "РусХимАльянс" и консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" 7 июля 2021 года заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. СП перечислило Linde аванс, но в мае 2022 года та уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Ранее в качестве обеспечительной меры на российские активы был Linde наложен арест.