Апелляция отказала Linde в снятии ареста с российских активов в споре с "РусХимАльянсом"

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Апелляция отказала дочерним компаниям концерна Linde в отмене ареста его российских активов в рамках судебного спора с "РусХимАльянсом" (один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи").

Как сообщалось, "РусХимАльянс" и консорциум Linde / ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте принял к производству исковое заявление "РусХимАльянса" к Linde GmbH / Linde PLC на 1,1 млрд евро (возмещение убытков по контракту и проценты за пользование чужими денежными средствами). В качестве обеспечительной меры на российские активы Linde наложен арест.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 29 мая отклонил апелляцию российских "дочек" Linde на наложение обеспечительных мер. "Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сообщается в базе данных арбитражных судов. Жалоба была подана от АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Линде Азот Тольятти", ООО "Праксэа Рус", ООО "Праксайр Волгоград", ООО "Праксайр Самара", ООО "Праксайр Азот Тольятти" на определения АС Петербурга и Ленобласти от 1 и 16 марта.

Ранее, 20 февраля "дочкам" Linde в снятии ареста активов отказал суд первой инстанции.